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  3. 24 Temmuz 2017 20:15

Tarabyada aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında

Tarabya'da meydana gelen kazada aracın denize uçma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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