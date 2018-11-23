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  3. 23 Kasım 2018 22:58

Tarafsız Bölge'de İlhan Kesici tartışıldı

Ankara kulislerinde birçok isim tartışılırken CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de CHP’nin İstanbul adayı tartışıldı.

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