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  4. Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet!

Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet!

Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Ankara’da kutlama yapan taraftarlar trafikte döner bıçaklı kavgaya karıştı.

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