Anasayfa Video Galeriler Gündem Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet! Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet! 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 08:00 Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Ankara’da kutlama yapan taraftarlar trafikte döner bıçaklı kavgaya karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6476d4645fd3474cac034d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı Çin savaş uçağı ABD keşif uçağının önünü kesti Uçaktaki tartışmadan yeni görüntüler.. Bakan Nebati: ''Hadi be bu da yeni moda!'' Fenerbahçeli taraftarlardan oturma eylemi Funda Arar konserinde tüyleri diken diken eden anlar Erdoğan aslan dedesi oldu... 4 minik aslan yavrusu kameralar karşısında TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu