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  3. 25 Temmuz 2017 20:15

Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı

Ünlü tarih bilimci Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çok sayıda seveni katıldı.

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