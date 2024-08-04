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  4. Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği

Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği

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Erzurum Kargapazarı Dağı’nın üzerinde bulunan ve Dünyanın Göbeği olarak bilinen 3 bin metre yüksekliğindeki Ziyaret Tepe, Aras, Çoruh ve Fırat nehirlerinin doğduğu nokta havadan görüntülendi.

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