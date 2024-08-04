Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 13:41 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 13:41 Erzurum Kargapazarı Dağı’nın üzerinde bulunan ve Dünyanın Göbeği olarak bilinen 3 bin metre yüksekliğindeki Ziyaret Tepe, Aras, Çoruh ve Fırat nehirlerinin doğduğu nokta havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af5ae763e112ccf6086573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı