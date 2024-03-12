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  4. Tarihi an! MİDLAS ilk kez füze ateşledi

Tarihi an! MİDLAS ilk kez füze ateşledi

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ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.

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