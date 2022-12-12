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Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı

NASA'nın Artemis I adlı uzay görevi, Orion uzay aracının Meksika açıklarına inerek Dünya’ya dönmesiyle tamamlandı.

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