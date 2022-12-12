Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 13:50 NASA'nın Artemis I adlı uzay görevi, Orion uzay aracının Meksika açıklarına inerek Dünya’ya dönmesiyle tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6397076a8ca60378e938a933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı Lastik bomba gibi patladı! Ayağı yerden kesilen lastikçi kamerada Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler Erdoğan'ı zora sokacak video paylaşım: ''Son kez adayım'' Kreşteki işkence skandalında yeni görüntüler! İlk vukuatları değilmiş Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür edip sordu: ''Adayınız kim ?'' İmamoğlu: Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz