Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! 16 Mart 2021 Salı Saat: 12:55 İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu, 2. Abdülhamit döneminden kalma tarihi binaya kaçak PVC doğrama yaptırıldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60508097f616eb2629138f77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Bakan Elvan açıkladı: ''Vergi muafiyeti kalıcı olacak'' Günün kahramanı! Buz gibi suya atlayıp kurtardı Azerbaycan ordusundan dev gövde gösterisi İstanbul'da bahis şebekesine şafak operasyonu Karadeniz'e ''çay göçü'' öncesi kritik uyarı Genç kızların öldüresiye dayağı kamerada İmamoğlu'ndan Büyükçekmece'ye Temmuz müjdesi ''Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi''