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  4. Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor

Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor

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Antalya'da 500 yıllık tarihi Muratpaşa Camii, madde bağımlıları ve alkol kullananların meskeni haline geldi. Uyuşturucunun adeta ''zombi''ye çevirdiği şahısların içler acısı hali kameraya yansıdı.

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