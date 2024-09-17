Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor 17 Eylül 2024 Salı Saat: 16:21 Güncelleme: 17 Eylül 2024 Salı 16:21 Antalya'da 500 yıllık tarihi Muratpaşa Camii, madde bağımlıları ve alkol kullananların meskeni haline geldi. Uyuşturucunun adeta ''zombi''ye çevirdiği şahısların içler acısı hali kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e98241dddf94f06d079d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira İstanbul'da doğalgaz borusu patladı; mahalle karıştı Polis şiddeti kamerada: İnfial yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'dan Sneijder ile Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü ''Zombi'' tehlikesi Türkiye'ye geri döndü: Uzmanlar anne ve babaları uyardı Türkiye'nin tepki çeken Aziz Vlas'ın kayıp mezarı Göz Evliyası olarak tescillendi Deniz Akkaya'ya hapis cezası