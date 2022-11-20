Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı
Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 1960'ta Rumlardan kalma kiliseden camiye çevrilen tarihi yapının zamanla tahrip olan çatısında başlatılan tadilatta, 2 asırlık 1’i kırık 3 toprak küp bulundu. Korumaya alınan küplerin çatıya, mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan’ın asırlar önce ses düzeni ayarı için Süleymaniye Camii’nin kubbesinde kullandığı ''su küpleri dehası''ndan esinlenilerek konulduğu...