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  4. Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı

Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 1960'ta Rumlardan kalma kiliseden camiye çevrilen tarihi yapının zamanla tahrip olan çatısında başlatılan tadilatta, 2 asırlık 1’i kırık 3 toprak küp bulundu. Korumaya alınan küplerin çatıya, mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan’ın asırlar önce ses düzeni ayarı için Süleymaniye Camii’nin kubbesinde kullandığı ''su küpleri dehası''ndan esinlenilerek konulduğu...

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