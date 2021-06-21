Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi 21 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 18:00 Beyoğlu’nda bir genç, tarihi Galata Kulesi’nde intihar girişiminde bulundu. Bir anda aşağı atlayan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d0a99280d0e70d4a403b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı Kartal depremi sonrası korkutan sözler: ''50 bin bina çökebilir'' 10 metrekarede üretime başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor İş bulamayınca zoraki başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Süre doluyor... Nüfus cüzdanını yenilemeyen KKTC'ye giremeyecek CHP'li Özel: ''Burunlarından fitil fitil getireceğiz!'' Komandolar bile onu arıyordu... Minik kız çocuğu Kıymet bulundu İtalyan spiker yayına iç çamaşırsız çıkınca olanlar oldu Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: 3'üncü doz hangi aşı olmalı ?