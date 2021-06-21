Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi

Beyoğlu’nda bir genç, tarihi Galata Kulesi’nde intihar girişiminde bulundu. Bir anda aşağı atlayan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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