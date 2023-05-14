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Tarihi gün sandık yemini ile başladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

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