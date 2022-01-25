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  4. Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler

Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler

İstanbul Eminönü'deki tarihi hana giren hırsızlar, 30 dükkandaki kasaları açıp para ve ziynet eşyalarını çaldı.

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