Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler Tarihi handa hırsızlık! Soyup soğana çevirdiler 25 Ocak 2022 Salı Saat: 10:51 İstanbul Eminönü'deki tarihi hana giren hırsızlar, 30 dükkandaki kasaları açıp para ve ziynet eşyalarını çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61efabf7f420866adb41c7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü Şafak Sezer karda mahsur kaldı: ''Allah rızası için sesimizi duyun'' İstanbul'da ilginç görüntü! Herkes yolda kaldı, bir tek o kalmadı! Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti! Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada!