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  3. 18 Temmuz 2017 11:50

Tarihi Kapalıçarşı sular altında

Tarihi Kapalıçarşı'nın bazı kısımları etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Video Galeri
Metrobüsün içini sular bastı, yolcular zor anlar yaşadı
Metrobüsün içini sular bastı, yolcular zor anlar yaşadı
Video Galeri
4 aylık kalbi delik bebeğini bırakıp kaçtı
4 aylık kalbi delik bebeğini bırakıp kaçtı
Video Galeri
Halkalıda sel havadan böyle görüntülendi
Halkalıda sel havadan böyle görüntülendi
Video Galeri
Hero yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi
Hero yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi
Video Galeri
Üniversite adaylarına tercih desteği
Üniversite adaylarına tercih desteği
Video Galeri
Sel sularında olta attı
Sel sularında olta attı
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