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  3. 02 Aralık 2019 10:25

Tarihi kilisenin bahçcesinde dehşet

Hatay’da Tarihi Saint Pierre Kilisesi civarındaki zeytin bahçesi içeresinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş 23 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

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