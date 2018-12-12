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  3. 12 Aralık 2018 09:19

Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti

Danimarka'da yaşayan fotoğrafçı Andreas Hvid'in YouTube hesabında paylaştığı videoda Mısır'daki piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girerken çektiği anları paylaşması krize yol açtı.

Bilgin Pro
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