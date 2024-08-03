Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 16:31 Güncelleme: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 16:31 İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap binanın balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ae3142f437c93a39091af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif Otobüsün önünü kesip ağabeyine kurşun yağdırdı 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Askeri helikopter pirinç tarlasına indi Muğla'da orman yangını İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı