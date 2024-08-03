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  4. Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü

Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü

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İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap binanın balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı.

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