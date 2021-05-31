Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi tünel gezginlerin uğrak noktası oldu Tarihi tünel gezginlerin uğrak noktası oldu 31 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 16:31 Hatay'da Roma İmparatorluğu döneminde Harbiye bölgesinden Antakya’ya su taşımak için inşa edildiği tahmin edilen tünel, doğa yürüyüşçülerinin ve medeniyet kaşiflerinin uğrak mekanı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b4e52ad533fb06f7714ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi İşte Türkiye'nin keşif ve bombardıman uçağı RF-4 E Phantom II İmamoğlu’ndan yolsuzluk açıklaması: ''Belgeler elimde'' Sadece 1 dakikada sigarayı bıraktı... İşte tüm sigara içenlerin hayalindeki olay Trafikte ölümüne inatlaşma anı kamerada İstanbul'da TikTok'ta birkaç ''like'' uğruna ölümüne ''aptallık'' kamerada Sedat Peker'den Binali Yıldırım ve Erkan Yıldırım için yeni paylaşım Oyuncu İlker Aksum'un takla attığı kaza kameraya böyle yansıdı