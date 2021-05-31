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Tarihi tünel gezginlerin uğrak noktası oldu

Hatay'da Roma İmparatorluğu döneminde Harbiye bölgesinden Antakya’ya su taşımak için inşa edildiği tahmin edilen tünel, doğa yürüyüşçülerinin ve medeniyet kaşiflerinin uğrak mekanı oldu.

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