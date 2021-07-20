Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 17:50 Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6e2ad128b8c3da97eebf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu Zabıta ve kasaplar karşı karşıya