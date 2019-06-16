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İŞTE TARİHİ YILDIRIM - İMAMOĞLU CANLI YAYININ TÜM AYRINTILARI
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  3. 16 Haziran 2019 23:06

Tarihi Yıldırım-İmamoğlu buluşmasında VIP polemiği

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na günlerce konuşulan Ordu'daki VIP krizi ile ilgili olarak "VIP’de ne oldu, neden sinirlendiniz ve bir Vali’ye hakaret ettiniz mi?" sorusunu sordu.

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Tarihi canlı yayında 753 milyon TL'lik iddia
Tarihi canlı yayında 753 milyon TL'lik iddia
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Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi
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2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı
2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı
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Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
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Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
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