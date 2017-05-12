SON DAKİKA
ERDOĞAN: ABD'NİN KARARI STRATEJİK İLİŞKİLERE TERS - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mayıs 2017 09:45

Tarihi Zeynel Bey Türbesi taşınıyor

Ilısu baraj suyu altına kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma işlemi başladı.

Video Galeri
En büyük hayali gerçek oldu
En büyük hayali gerçek oldu
Video Galeri
650 yıllık türbe yeni yerine böyle taşınıyor
650 yıllık türbe yeni yerine böyle taşınıyor
Video Galeri
'Başhekimden hastane personeline kadar şikayetçiyim'
'Başhekimden hastane personeline kadar şikayetçiyim'
Video Galeri
Karı kocalı eskort çetesi çökertildi
Karı kocalı eskort çetesi çökertildi
Video Galeri
Otomobil tırın altına girdi : 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil tırın altına girdi : 1 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Cinnet getiren kadın caddeyi savaş alanına çevirdi
Cinnet getiren kadın ortalığı birbirine kattı !