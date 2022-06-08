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  4. Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor

Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor

200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıdığı sırada Kolombiya açıklarında denizin dibini boylayan İspanyol savaş gemisinin yeni görüntüleri paylaşıldı.

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