Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 15:50 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıdığı sırada Kolombiya açıklarında denizin dibini boylayan İspanyol savaş gemisinin yeni görüntüleri paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a09b2cc7d5d9176c3fa213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG yüklü tanker devrildi; İstanbul ve Ankara istikameti kapandı İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor Camiye giren yılan paniğe neden oldu Herkes Prof. Dr. Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı konuşmayı konuşuyor Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Yerli otomobil TOGG'dan yeni müjde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep Kabus geri döndü! 6 kişi hayatını kaybetti İkinci el araçta isyan ettiren zam! Zamlar otomatiğe bağlandı