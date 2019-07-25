Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
25 Temmuz 2019 11:40
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen tarihin en yüklü sahte dolar operasyonuyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, kesime hazır 271 milyon 150 bin Amerikan dolarının emniyette sergisi yapıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt’ta bir matbaaya İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, iç ve dış piyasaya sürülmek üzere 100’lük...