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  3. 23 Mayıs 2017 15:45

Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde

BAHÇEŞEHİR Koleji tarafından “Dünyayı sevgi ve hoşgörü kurtaracak” düşüncesiyle ilk defa 2015 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Çocuk Sanat Bienali”nde bu yıl “fark” teması işlendi.

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