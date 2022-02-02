Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarihte bir ilk olabilir: Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! Tarihte bir ilk olabilir: Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 16:35 İngiltere'de at yarışında ilginç bir olay yaşandı. Ünlü jokey Liam Keniry, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kırmasına rağmen çok hızlı iyileşerek bu yarışa çıkmaya hak kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa88a81ad53f7fe06ff093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üreticide 2.5 lira, markette bakın ne kadar? Sebze ve meyvede büyük vurgun Yemek Sepeti kuryeleri eylemde 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor