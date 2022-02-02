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  4. Tarihte bir ilk olabilir: Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor!

Tarihte bir ilk olabilir: Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor!

İngiltere'de at yarışında ilginç bir olay yaşandı. Ünlü jokey Liam Keniry, geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kırmasına rağmen çok hızlı iyileşerek bu yarışa çıkmaya hak kazandı.

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