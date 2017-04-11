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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI
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  3. 11 Nisan 2017 13:50

Tarihten gelen sanat

Tespih ustası Mahmut Yağcıoğlu, kukadan yapılan tespihlerin antiseptik özelliğinin bulunduğunu ve Osmanlı’da sarayın bazı bölümlere kuka tespih taşımadan girilmediğini söyledi.

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O gece!.. Kara Kuvvetleri Lojmanları'ndaki çatışma kamerada!
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Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
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Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!
Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!
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Oyuncak bebekten esrar çıktı
Oyuncak bebekten esrar çıktı