Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı! Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı! 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 17:10 Şarkıcı Tarık Mengüç kadınlar matinesinde kendisini dinlemeye gelen ancak telefondan kafasını kaldırmayan dinleyicisini yerinden sıçrattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231efcda9e01a704f4f72a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi! Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var 3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt Hasan Can Kaya: Bir kişi bunu söylesin programı bırakırım Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'ın ilk fragmanı yayınlandı Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden sürpriz!