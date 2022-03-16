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  4. Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı!

Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı!

Şarkıcı Tarık Mengüç kadınlar matinesinde kendisini dinlemeye gelen ancak telefondan kafasını kaldırmayan dinleyicisini yerinden sıçrattı.

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