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  3. 09 Nisan 2019 17:30

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Seyir halindeyken otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.(İHA)

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