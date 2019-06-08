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  3. 08 Haziran 2019 16:40

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 35 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilmesi sonucunda aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 7’si ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar Bismil ve Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Kumuşlu meviinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesine giden...

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