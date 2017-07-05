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  3. 05 Temmuz 2017 20:15

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin takla atması sonucu ilk belirlemelere 2 kadın işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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