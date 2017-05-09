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  3. 09 Mayıs 2017 11:20

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 11'i çocuk 20 kişi yaralandı.

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Devlet Bahçeli: İdamı getirelim alttan almayalım
Devlet Bahçeli: İdamı getirelim alttan almayalım
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'Belgeli' karpuzlar geliyor
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Böyle dolandırıcılık görülmedi
Böyle dolandırıcılık görülmedi
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Otomobilin kadına çarpma anı kameraya böyle yansıdı
Otomobilin kadına çarpma anı kameraya böyle yansıdı
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55 yıldır şapka dikiyor
55 yıldır şapka dikiyor
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İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada