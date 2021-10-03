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  4. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun

Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

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