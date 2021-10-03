Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun 03 Ekim 2021 Pazar Saat: 23:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615a18d21e08af4b8d50add7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağı üst geçidin altına sıkıştı Hüseyin Baş: ''Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli'' İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler Mansur Yavaş konsere gitti, salon yıkıldı Yeni Zigana Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler sosyal medyada olay oldu Bülent Ersoy ile programına son verilen Mustafa Keser: ''Olay yaracak açıklamalar yapacağım'' O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var