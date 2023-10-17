  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı

Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 50 indirim kampanyası başladı. Vatandaşlar ''Yüzde 50 indirim böyle mi olur?'' diyerek fiyatları uygun bulmadığını dile getirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri
Hülya Avşar'dan belediye başkan adaylığı sorusuna yanıt
Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü!
Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret!
Kadına şiddete meydan dayağı!
İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı
Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu
Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı