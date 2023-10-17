Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı 17 Ekim 2023 Salı Saat: 21:20 Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 50 indirim kampanyası başladı. Vatandaşlar ''Yüzde 50 indirim böyle mi olur?'' diyerek fiyatları uygun bulmadığını dile getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652ed06b22db9c0ef227f523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri Hülya Avşar'dan belediye başkan adaylığı sorusuna yanıt Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı