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  4. Tarımda kırmızı alarm: ''Su yok, ekim yapmayın''

Tarımda kırmızı alarm: ''Su yok, ekim yapmayın''

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Adana'nın Çukurova bölgesinde yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Çiftçilerin güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzeleri ekmemesi gerektiği bildirildi.

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