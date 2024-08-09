Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarımda kırmızı alarm: ''Su yok, ekim yapmayın'' Tarımda kırmızı alarm: ''Su yok, ekim yapmayın'' 09 Ağustos 2024 Cuma Saat: 14:27 Güncelleme: 09 Ağustos 2024 Cuma 14:27 Adana'nın Çukurova bölgesinde yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Çiftçilerin güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzeleri ekmemesi gerektiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b5fd0874c13505270f37f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetinde orman yangını Rusya, marketi bombaladı: Ölü ve yaralılar var 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Bir şehir diken üstünde oturuyor: Uzmanlardan ''acil'' uyarı Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert sözler: ''Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi'' Trakya'nın en büyük antik tiyatrosunda yeni keşif Manisa'da yetişiyor, 103 ülkeye gönderiliyor: 464 milyon dolarlık gelir elde edildi Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi