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  3. 02 Ocak 2020 23:35

Tarkan ile Gülşen'in oğlunun eğlence anları böyle paylaşıldı

Tarkan, Gülşen’in oğlu Azur Benan ile uçakta oyun oynadı. Gülşen bu anları “iki tatlı dinozor” notuyla paylaştı.

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