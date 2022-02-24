  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tarkan tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu

Tarkan tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu

Tarkan geçen hafta paylaştığı ve sözleriyle tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısı hakkında ilk kez konuştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Rus halkı savaş istemiyor: 3 şehirde savaş karşıtı protestolar başladı
Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar
Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi
Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği
Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu
Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama
Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok
Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada
Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı