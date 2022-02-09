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Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan paylaştı

Önceki hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kısa sürede hastalığı yendiğini duyuran Tarkan bu sefer sosyal medya hesabından yeni çıkaracağı şarkının giriş kısmını paylaştı.

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