Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan paylaştı Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan paylaştı 09 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 10:50 Önceki hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kısa sürede hastalığı yendiğini duyuran Tarkan bu sefer sosyal medya hesabından yeni çıkaracağı şarkının giriş kısmını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620372434e79a469ec6408d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı Güvenlik görevlisini yakan görüntü! Hem çarpıldı, hem işinden oldu Adana'da DEAŞ'a şafak baskını İstanbul'da dere taştı; vatandaşları itfaiye kurtardı Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı öldürüldü! İnfial yaratan görüntüler... Polisten uyurken infaz! Birleşik Arap Emirlikleri'nde art arda patlamalar Kazdağları'nda zamana karşı yarış! 17'si asker 21 kişi mahsur kaldı! Süliet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi