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Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada bir akım başlattığını duyurdu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi

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