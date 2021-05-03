Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 07:40 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada bir akım başlattığını duyurdu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608f7ebb8840ef2183737bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da taksici esnafı ile iftar yaptı İmamoğlu’ndan ''ellerini arkadan bağladın'' soruşturmasına güldüren yanıt Ongun'dan 'Kendilerini şikayet etmiş olabilirler' diyen Hulki Cevizoğlu'na yanıt Masumlar Apartmanı'na damgasını vuran sahne Mansur Yavaş'tan herkese ders olacak adım! Muharrem İnce'nin partisinin logosu yayımlandı Çiftçiler ürünlerini çöpe döküyor! Belediyenin otobüsüne şoför bulunamayınca koltuğa bakın kim geçti?