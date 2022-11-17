Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 00:25 Ünlü şarkıcı Tarkan, 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' şarkılarının ardından 'Son Durak' ile hayranları ile buluşmaya hazırlanırken şarkısının bir kısmını da Twitter üzerinden yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6375553d30abdd24f7761423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan şoke eden ''suikast'' iddiası Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki... Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var! Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı