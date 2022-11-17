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Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı Tarkan, 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' şarkılarının ardından 'Son Durak' ile hayranları ile buluşmaya hazırlanırken şarkısının bir kısmını da Twitter üzerinden yayınladı.

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