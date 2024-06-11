Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni albümünün çıkışına 4 gün kaldığını belirtti ve yeni şarkısından kısa bir videoyu hayranlarıyla buluşturdu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6667d665d97396b940074b43" allowfullscreen></iframe>