Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi 11 Haziran 2024 Salı Saat: 07:45 Megastar Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni albümünün çıkışına 4 gün kaldığını belirtti ve yeni şarkısından kısa bir videoyu hayranlarıyla buluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6667d665d97396b940074b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 milyar TL'lik ''paravan'' MASAK'a takıldı: Yüzlerce gözaltı var Türkiye'nin kadın düşmanı kadın çetesi yakalandı ''Pes'' dedirten hırsızlar kamerada: Sandalye, masa, çiçek... Filenin Sultanları'nın maçındaki sevinciyle olay olan kadın taraftar sessizliğini bozdu Huzurevinde şiddet: Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı İstanbul'da çok sayıda araç ve iş yeri yandı: Kundaklama anı kamerada Genç kız göğsünden vurulmuş halde bulundu Canlı yayında depreme yakalandı Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada