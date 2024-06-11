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  4. Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi

Tarkan'ın yeni şarkısından ilk video geldi

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni albümünün çıkışına 4 gün kaldığını belirtti ve yeni şarkısından kısa bir videoyu hayranlarıyla buluşturdu.

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