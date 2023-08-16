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  4. Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!

Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlaları fareler bastı. 40 bin dönüm ekili alana, tüm ürünler fareler tarafından yenirken, çiftçiler hasattan eli boş dönüyor.

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