Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlaları fareler bastı. 40 bin dönüm ekili alana, tüm ürünler fareler tarafından yenirken, çiftçiler hasattan eli boş dönüyor.

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