Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 11:02 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:02 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlaları fareler bastı. 40 bin dönüm ekili alana, tüm ürünler fareler tarafından yenirken, çiftçiler hasattan eli boş dönüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dc828d7407873e166f4f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var