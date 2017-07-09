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  3. 09 Temmuz 2017 14:15

Tarla kavgası kanlı bitti; 1i muhtar 2 kişi öldü

Bursa'da tarla kavgası kanlı bitti, köy muhtarı ve bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

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Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı
Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı
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15 Temmuz gecesini unutturmuyor
15 Temmuz gecesini unutturmuyor
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Kılıçdaroğlu, miting alanına tek başına yürüyecek
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Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu
Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu
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