Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 12:40 Bursa'da bir çiftçi, ürünleri para etmediği için sosyal medya üzerinden çağrı yaparak tarlasındaki ürünleri bedava dağıttı. Tarlaya gelen vatandaşlar domatesleri çuvallara koyarak evlerine götürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d0421f7af4fb0b56012793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü