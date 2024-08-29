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  4. Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı

Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı

Bursa'da bir çiftçi, ürünleri para etmediği için sosyal medya üzerinden çağrı yaparak tarlasındaki ürünleri bedava dağıttı. Tarlaya gelen vatandaşlar domatesleri çuvallara koyarak evlerine götürdü.

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