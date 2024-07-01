Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı

Yazlık sitede cinayet: Güvenlik görevlisi, bir kişiyi öldürdü

Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü

Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını

50 milyon yaşındaki ''Küçükkürne mağaraları'' görenleri şaşırtıyor

Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet

Aylıkları 45 bin liraya geliyor, ancak sayıları her geçen yıl azalıyor