  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı

Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı

Kilis'te tarım işçileri 45 derece sıcak altında domates hasadına başladı. Tarlada 5 TL'ye satılan domates, markette 25 TL'den alıcı buluyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi
Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi
Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik
Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik
Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü
Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü
La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu
La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu
İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var
İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var
Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı
Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı
İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor
İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor
Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet
Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet
İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı
İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı