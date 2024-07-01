Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:01 Kilis'te tarım işçileri 45 derece sıcak altında domates hasadına başladı. Tarlada 5 TL'ye satılan domates, markette 25 TL'den alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6682a8b631c59dcc73038413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı