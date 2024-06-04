Tarlada insana ait kemikler bulundu

Sakarya'da ihbar sonrası tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

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