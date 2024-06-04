Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarlada insana ait kemikler bulundu Tarlada insana ait kemikler bulundu 04 Haziran 2024 Salı Saat: 13:51 Sakarya'da ihbar sonrası tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ef1a5e6a69f59cd03e4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı Tersanede yangın paniği: 4 mürettebat hastanelik oldu Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Bir kirpiyi takip eden çoban Türkiye'nin 30 milyon yıllık sırrını ortaya çıkardı Hasta yakınından doktoru darp kamerada Kozmetik indirimdeki kavgada çılgına dönen kadın konuştu İstanbul'da 4 katlı binada çökme: 11 daire tahliye edildi Kayseri'deki uçak kazasından kötü haber: 2 evladımız şehit düştü Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı polise takıldı