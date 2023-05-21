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  4. Tarlada şaşkına çeviren manzara... Her yeri pet şişelerle donattı

Tarlada şaşkına çeviren manzara... Her yeri pet şişelerle donattı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ektiği fideleri soğuk ve dolu yağışından korumak isteyen çiftçinin bulduğu yöntem görenleri şaşırttı.

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