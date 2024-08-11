Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı

Osmaniye'de bir mısır tarlasında bulunan yenidoğan bir bebekle ilgili olarak bebeğin anne ve babası oldukları tespit edilen 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı.

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