Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 22:16 Güncelleme: 11 Ağustos 2024 Pazar 22:16 Osmaniye'de bir mısır tarlasında bulunan yenidoğan bir bebekle ilgili olarak bebeğin anne ve babası oldukları tespit edilen 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b90e1c1b1fe358120555b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum'' Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı Cezaevinden firar edip, eşini bıçakladı İstanbul'da şantiyede göçük: 2 işçi öldü İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı