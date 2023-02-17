Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi 17 Şubat 2023 Cuma Saat: 12:05 Güncelleme: 17 Şubat 2023 Cuma 12:05 Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde yarıklar ve tümsekler oluştu. Tarlalardan geçen fay hattı, havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ef4354d474e66953267673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu köy depremde cehennemi yaşadı! Üzerlerine kaya yağdı Danıştay saldırganı cezaevinde ölü bulundu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı paylaştı, sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Dünyanın aydınlatılan ilk caddesiydi... Üzücü görüntüler! Depremden kaçan 7 kişilik aile yangında can verdi Pakistan’da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı Japon bilim insanı paylaştı: İşte kırılan fay hattının uydu görüntüleri 248 saat enkazda kalan Aleyna'nın doktoru şaşkın: Bazı şeyleri izah edemiyorsunuz 3 mucize birden! 261 saat sonra enkaz altından çıkarıldılar