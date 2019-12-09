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  3. 09 Aralık 2019 15:55

Tarlasında buldu ! 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları tarihi mozaik parçasını 30 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.

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