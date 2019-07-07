Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
07 Temmuz 2019 15:05
Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik direği içine 2 gündür sıkışan kediyi itfaiye erleri çıkardı. Olay Gazipaşa Mahallesi 1905. Sokak üzerinde meydana geldi. Kırık olan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direğin içine giren kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Bütün mücadelelere rağmen kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin...