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  3. 07 Temmuz 2019 15:05

Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik direği içine 2 gündür sıkışan kediyi itfaiye erleri çıkardı. Olay Gazipaşa Mahallesi 1905. Sokak üzerinde meydana geldi. Kırık olan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direğin içine giren kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Bütün mücadelelere rağmen kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin...

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